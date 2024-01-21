Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın hasara yol açtı
Kırıkkale'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü
Giriş: 21.01.2024 - 02:33 Güncelleme: 21.01.2024 - 02:33
A.D. idaresindeki otomobil, Millet Bulvarı Rektörlük Kavşağı yakınlarında seyir halindeyken motor kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Otomobilden çıkan alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.
Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın, otomobilde hasara yol açtı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.