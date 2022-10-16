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Kırıkkale'de trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

Kırıkkale'de meydana gelen 2 zincirleme trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Kırıkkale'de trafik kazalarında 3 kişi yaralandı
AA

M.D. idaresindeki TIR'a, Kırıkkale-Samsun kara yolunun 18. kilometresinde seyir halindeyken arkasından gelen A.A'nın kullandığı otomobil ile A.K. yönetimindeki otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan A.K. yönetimindeki otomobil, trafik levhasına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü A.K, 112 Acil Servis ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, aynı bölgede meydana gelen 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişi de ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

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