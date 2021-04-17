Kırıkkale'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

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AA

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlattığı çalışma kapsamında R.M, E.M. ve H.Ş'nin ikametlerinde uyuşturucu sattığını tespit etti.

Ekipler, şüphelilerin uyuşturucu sattığı kişilerin üzerinde 57,54 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.M. ve H.Ş. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, R.M. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen K.A. ve M.A'nın evlerinde yaptığı aramada ise kullanımı kırmızı reçeteye tabi ilaç ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.