Kırıkkale'de zincirleme kaza: 4 yaralı
Kırıkkale'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı
Giriş: 13.01.2024 - 01:00 Güncelleme: 13.01.2024 - 01:00
M.S. idaresindeki otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı Nokta Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen C.B. kontrolündeki otomobil ve İ.K'nin kullandığı otomobile çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler M.S. ve C.B. ile araçlardaki Z.K. ve M.R.N. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.