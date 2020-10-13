Kırıkkale'deki FETÖ/PDY davasında 16 sanığın yargılanması sürüyor

AA

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, "Silahlı terör örgütüne üye olmak ve terörizmin önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından tutuksuz yargılanan sanıklar S.Ö, A.Y, O.A, İ.K, T.Ç, M.A, H.L, R.K, Ş.Ö. ve H.A. ile avukatları hazır bulundu.

Sanıklardan M.S.D, E.T, A.Ş, E.Ö, A.P. ve A.B, duruşmaya katılmadı.

Duruşmada dinlenen tanık R.A, esnaf olduğunu ve sanıklardan A.B'yi esnaf olduğu için tanıdığını belirtti.

R.A, 2012-2013 yıllarında arsa aldığını ancak kar getirmediği için geri sattığını, arsayı kimden aldığını hatırlamadığını savundu.

Duruşmaya katılan sanıklar da suçlamaları reddederek, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 4 Mart 2021'e erteledi.