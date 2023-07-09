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        Kırıkkale'deki trafik kazalarında 8 kişi yaralandı

        Kırıkkale'de meydana gelen 4 ayrı trafik kazasında yaralanan 8 kişi tedavi altına alındı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2023 - 18:34
        Kırıkkale'deki trafik kazalarında 8 kişi yaralandı
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        H.O.G. idaresindeki hafif ticari araç, Kırıkkale-Ankara kara yolu Kalecik kavşağında T.G'nin kullandığı TIR'la çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan D.A, H.G, E.A. ve T.A, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Aynı kavşaktaki başka bir kazada ise E.K. hakimiyetindeki ticari taksi ile A.Ü'nün kullandığı yabancı plakalı otomobilin çarpışması sonucu yaralanan S.K. hastaneye götürüldü.

        Kırıkkale-Ankara kara yolu Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi yakınlarındaki zincirleme trafik kazasında da E.Ç. yönetimindeki hafif ticari araç, Ş.D'nin kullandığı cip ve H.S. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı.

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        Kazada yaralanan N.D. ambulansla hastaneye sevk edildi.

        Kırıkkale-Ankara kara yolunda meydana gelen 7 araçlı zincirleme trafik kazasında ise hasar oluştu, kazalar nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

        C.S. idaresindeki hafif ticari araç, Kırıkkale-Kulu kara yolu Hacılar F Tipi Yüksek Güvenlikle Ceza İnfaz Kurumu kavşağında A.K'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

        Kazada yaralanan sürücü A.K'nin eşi S.A. ve kızı S.A, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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