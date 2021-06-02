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Kırıkkale'den 45 ülkeye kolonya ihraç ediliyor

Kırıkkale'de 67 yıldır kolonya üretimi yapan firma, ürünlerinin önemli bir kısmını Avrupa ülkelerine satıyor.

Kırıkkale'den 45 ülkeye kolonya ihraç ediliyor
AA

Kırıkkale'de 67 yıldır kolonya üretimi yapan firma, ürünlerinin önemli bir kısmını Avrupa ülkelerine satıyor.

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren firmanın yönetim kurulu başkanı Mehmet Akçay, AA muhabirine, kolonya, kozmetik ve deterjan grubu üzerinde üretim yaptıklarını söyledi.

Akçay, firmalarının 1954'ten itibaren kolonya sektörünün içinde yer aldığını anlatarak, şöyle konuştu:

"1971 yılında yerel olmaktan çıktık ve Kırıkkale dışındaki piyasaya açıldık. 1989 yılından itibaren de ihracatımız başladı. Şu anda da üretimimize devam ediyoruz. İç Anadolu'nun büyük kısmında müşterilerimiz ve bayilerimiz var. Buralarda kolonya, kozmetik ve deterjan grubu ürünlerimizin satışları yapılıyor. Avrupa dahil yaklaşık 45 ülkeye ürünlerimiz gidiyor."

Yurt içinde müşteri potansiyellerinin çok iyi olduğunu ve olumlu dönüşler aldıklarını dile getiren Akçay, "Firmaların kendi isimlerine özel markalı ürünler de üretiyoruz. 40'a yakın çeşidimiz var ve bunların 30'unun üretimi aktif olarak devam ediyor. Bazı kurumların veya firmaların kendi kokuları var, onları piyasaya üretip vermiyoruz. Sadece onlara çalışıyoruz. İnşallah ülkemize ve halkımızı daha büyük hizmetler yapmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Akçay, yıllık 1450 ton üretim kapasitelerinin olduğunu, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle geçen yıl tam kapasite üretim yapıp ürünlerinin tamamını sattıklarını belirtti.

Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda ve Belçika'nın aralarında bulunduğu ülkelere ürünlerini gönderdiklerini aktaran Mehmet Akçay, "Üretimimizin yüzde 35-40'ını ihraç ediyoruz. Geçen yıl daha çok artacaktı ama ürünleri yetiştiremedik. Bazı müşterilerimizin taleplerine ham madde sıkıntısından dolayı cevap veremedik." dedi.

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