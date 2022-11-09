Kazaya karışmamak için sürücüsünün manevra yaptığı hafif ticari araç bariyere çarptı: 5 yaralı



Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, hasarlı kazaya karışan otomobile çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yaptığı hafif ticari araç, bariyere çarptı. Kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında KırıkkaleSamsun kara yolunun 21'inci kilometresinde meydana geldi. Samsun yönüne giden İbrahim A. yönetimindeki 06 CEU 691 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu aynı yönde giden Orhan A.'ın kullandığı 06 BVB 108 plakalı TIR ile çarpıştı. Bu sırada aynı yöne giden 29 DC 320 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Oğuz K., kaza sırasında savrulan otomobile çarpmamak için manevra yapınca bariyere çarptı.

Kazada, hafif ticari araç sürücüsü Oğuz K. ile yanındaki Güner K., Betül K., Ömer K. ve Hamza K. yaralandı. Yaralılar, çağırılan sağlık ekiplerince, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak Can

2022-11-09 16:07:49



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