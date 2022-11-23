Freni boşalan kamyon kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı: 4 yaralı

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Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de freni boşalan kamyon kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kırıkkale-Kırşehir kara yolu Hasandede Köyü kavşağında meydana geldi. Murat Aktepeyönetimindeki 06 AK471 plakalı kamyon, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Şaban Tanrıverdi kontrolündeki 06 BDL 175 plakalı otomobile arkadan çarparak, 260 metre sürükledi. Kazada, otomobil sürücü Şaban Tanrıverdi ile araçta bulunan Raziye Tanrıverdi, Fatma Yıldırım ve Sebahat Kömbe yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili incelem başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2022-11-23 20:32:21



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