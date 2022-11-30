'Küspe' kazasında ölen motorlu kuryenin babası: Adalet önünde hesabını verecek (2)

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KIRIKKALE'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Ankara'da, kamyondan dökülen şeker pancarı küspesi nedeniyle kayganlaşan yolda motosikletiyle kayarak bariyere çarpan kurye Hasan Önal için memleketi Kırıkkale'de cenaze namazı kılındı. Ahalı köyündeki Ahalı Merkez Camii'nde, ikindi vakti kılınan cenaze namazına Önal'ın ailesi ve yakınları ile iş arkadaşları katıldı. Hasan Önal'ın cenazesi, namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi. (DHA)Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak Can

2022-11-30 16:43:51



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