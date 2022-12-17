Kırıkkale'de yoğun sis

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Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş uzaklığı, 20 metreye kadar düşerken, ulaşım yavaşladı.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahında bulunan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de sabah saatlerinde sis etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı. Görüş uzaklığı, yer yer 20 metreye kadar düşünce sürücüler de yavaş ilerledi. Kırıkkale-Ankara, Kırıkkale-Kayseri ve Kırıkkale-Samsun yollarında trafik polisleri görev aldı. Ekipler, yol güzergahlarında sürücülere takip mesafelerini korumaları, yavaş ilerlemeleri, sis farları ve dörtlü sinyal lambalarını yakmaları konusunda uyarılarda bulundu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak Can

2022-12-17 10:59:59



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