Hülya hemşireyi öldüren eşi susma hakkını kullanıp, ifade vermedi (2)

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KIRIKKALE'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Denizli'de eşi Murat Tortop'un bıçakla öldürdüğü Hülya Tortop'un cenazesi, memleketi Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine getirildi. Yahşihan Merkez Camii'nde öğle kılınan cenaze namazına, Tortop'un ailesi, akrabaları ve yakınlarının yanı sıra CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Kırıkkale Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rukiye Eryılmaz, katıldı. Tortop'un cenazesi, namazın ardından Yahşihan Acısu Aile Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. (DHA)

Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak Can

2022-12-19 14:29:42



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