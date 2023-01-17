Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Sivas hattı aydınlık geleceğin en önemli nişanelerinden



Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı sadece bir hat olmanın ötesinde Türkiye'nin aydınlık geleceğinin en önemli nişanelerinden biridir" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde Ankara-Sivas YHT hattı T15 ve T16 tünellerinde inceleme yaptı. Bakan Karaismailoğlu, ulaşım sektöründe demir yollarına ağırlık verildiğini belirterek, "Son 20 yılda ülkemiz ulaşım ve iletişim altyapısı için harcadığımız 1 trilyon 653 milyar liranın 346,6 milyar lirasını demir yollarımızın imarına ve gelişmesine ayırdık. Mevcut demir yolu ağlarımızın tamamını yeniledik ve demir yollarımıza çağ atlatan projeler gerçekleştirdik. Bu süreçte hızlı tren projeleri, mevcut sistemin yenilenmesi ve modernizasyonu, milli ve yerli demir yolu sanayisinin geliştirilmesi için büyük gelişmeler katettik. Tarihi İpek Yolu'nun canlandırılmasını amaçlayan 'Tek yol tek kuşak' girişiminin en önemli halkasını oluşturan Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı ve Marmaray ile Pekin'den Londra'ya kadar en güvenli, en kısa, en ekonomik uluslararası demir yolu koridoru oluşturduk" dedi.

'MESAFEYİ 405 KİLOMETREYE DÜŞÜRECEK'

Bakan Karaismailoğlu, 2009'da Ankara ile Eskişehir arasında başlayan yüksek hızlı tren işletmeciliğine, Ankara-Sivas YHT hattının da ilave edilmesiyle Ankara merkezli yüksek hızlı demir yolu ağının önemli parçasının tamamlanacağını kaydedip, "İncelemede bulunduğumuz T15 tünelimiz, Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas YHT hattının önemli bir bölümünü teşkil ediyor. Hızlı tren hattımız, saatte 250 kilometre hıza uygun hat özelliğine sahip olacak. Tamamlandığında Ankara-Sivas arasındaki mesafeyi 603 kilometreden 405 kilometreye düşürecek. Ankara-Sivas arası 12 saat olan seyahat süresi ise 2 saate, Ankara-Yozgat arası ise 1 saate inecek. Ankara-Sivas hattımız aynı zamanda Edirne'den Kars'a uzanan doğu-batı hızlı demir yolu koridorunun önemli bir parçası da olacak. Yapım çalışmalarında sona yaklaştığımız Ankara-Sivas YHT hattı projesiyle Kırıkkale, Yozgat ve Sivas illerimizi de yüksek hızlı tren konforuyla tanıştıracağız. Kırıkkale, Yozgat ve Sivas illerimizde yaşayan yaklaşık 1,4 milyon vatandaşımız da yüksek hızlı trenle seyahat etme imkanına kavuşacak" diye konuştu.

'1630 KİLOMETRE RAY SERDİK'

Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon bulunduğuna da işaret eden Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Proje genelinde çok önemli mesafeleri geride bıraktık. Toplam 155 milyon metreküp kazı ve dolgunun yapıldığı projede ilklerin de yaşandığı önemli sanat yapıları inşa ettik. Çok zorlu bir coğrafya üzerinde toplam uzunluğu 66 kilometre olan 49 adet tünel ve 27,2 kilometre olan 49 adet viyadük inşa ettik. 5 bin 125 metreyle projenin en uzun tünelini Akdağmadeni bölgesinde, 2 bin 220 metreyle en uzun demir yolu viyadüğünü ise Çerikli Kırıkkale'de inşa ettik. 90 metreyle Türkiye'nin en uzun açıklığa sahip demir yolu viyadüğü ile 88 metre yükseklikle Türkiye'nin en yüksek ayağa sahip demir yolu viyadüğü de Elmadağ'da inşa edildi. Hızlı tren hattımızda ilk defa yerli ray kullanarak toplam 1630 kilometre ray serimi yaptık. 138 kilometre beton yolla tünellerde ilk balastsız yol (beton yol) uygulaması gerçekleştirdik. Yine proje kapsamında Sivas'ta yerli ve milli buz önleme ve buz çözme tesisi yaptık. Bildiğiniz üzere projenin 315 kilometrelik Balışeyh-Sivas kesiminde test ve sertifikasyon işleri de dahil olmak üzere tüm çalışmaları daha önceden tamamlamıştık. Şu anda kalan 78 kilometrelik Kayaş-Balışeyh arasındaki çalışmalara süratle devam ediyoruz. Buradaki işlerimiz de 'Bitti' diyebiliriz. Bu kesimde bulunan son tüneli de tamamladık. Üstyapı, elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmalarında da son aşamaya geldik. En kısa zamanda çalışmalarımızı tamamlayacağız. Artık hızlı tren konforuyla seyahat etme imkanına Sivas, Yozgat ve Kırıkkale'de ikamet eden vatandaşlarımızın da kavuşmasını hedefliyoruz. Projemiz aynı zamanda ihalesini yaptığımız Ankara-Kayseri YHT hattımızın Ankara-Yerköy kesimini de kapsamaktadır. Ankara-Sivas YHT hattı sadece bir hat olmanın ötesinde Türkiye'nin aydınlık geleceğinin en önemli nişanelerinden biridir." DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak Can

2023-01-17 14:01:59



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