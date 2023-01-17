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Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Sivas hattı aydınlık geleceğin en önemli nişanelerinden (2)

DHA

Bakan Karaismailoğlu: Ankara-Sivas hattı aydınlık geleceğin en önemli nişanelerinden (2)


'YURDUMUZUN GELECEĞİNE IŞIK TUTUYORUZ'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, T15 Tünel ziyaretinin ardından Kırıkkale Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı'nın yapım çalışmalarını inceleyip, yetkililerden bilgi aldı. Yapımı devam Yahşihan köprülü kavşağındaki çalışmaları da inceleyen Bakan Karaismailoğlu, basın mensuplarına açıklamada bulundu. Karaismailoğlu, "Cumhurbaşkanı'mızın 'Yol medeniyettir' diyerek bizlere açtığı yolda, vatanımıza ve milletimize kar-kış demeden hizmet etmeye devam ediyoruz. Ülkemizi yarınlara taşıyacak büyük projeleri hayata geçirerek yurdumuzun geleceğine ışık tutuyoruz. Bakanlığımız bünyesindeki en önemli hizmet kollarından birisi olan kara yolu taşımacılığı, ülkeler için en vazgeçilmez ulaşım modlarından biridir. Hem uluslararası hem de yurt içi yük ve yolcu taşımacılık faaliyetlerinde kilit bir rol oynamakta ve adeta lojistik sistemin kılcal damarı olarak hayati bir fonksiyon üstlenmektedir. Kara yolları, çağın ihtiyaçlarına uygun inşa edilmiş projeler sayesinde ülkelerin çehresini aydınlattığı gibi uluslararası pazarlarda rekabet avantajının elde edilmesinde de büyük bir rol oynuyor" dedi.
'ÜLKEMİZİ ÇAĞIN İLERİSİNE TAŞIDIK'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın etkin kara yolu ulaşım imkanı için gece gündüz çalıştığını kaydeden Karaismailoğlu, "Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına 1 trilyon 653 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Türkiye'nin dört bir köşesinde hizmet ve eser fırtınası estirdik, estiriyoruz. Öncülük ettiğimiz bu yatırımlar arasında, yüzde 60 ile büyük pay kara yollarına aittir. 2003-2022 yılları arasında kara yolları için 995 milyar 900 milyon lira tutarında yatırım yaptık. Başkalarının 100 yılda yapamadığı dev projeleri, dünya çapındaki eserleri 20 yıl gibi bir sürede tamamlayarak yalnızca ülkemizin değil dünyanın da hizmetine sunduk. Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi ve 1915 Çanakkale köprüleri ile İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara otoyolları gibi özellikle ileri teknoloji gerektiren büyük ölçekli kara yolu eserleri sayesinde gösterdiğimiz başarılarla ülkemizi uluslararası bir koridora çevirdik. Dünyayı Türkiye'ye bağladık. Ülkemizi bölünmüş yollar, otoyollar, mega projeler ve akıllı ulaşım sistemleriyle çağın ilerisine taşıdık" diye konuştu.
'BÖLÜNMÜŞ YOLLARIMIZ 38 BİN KİLOMETREYİ AŞACAK'
2003 yılı öncesinde 6 bin 100 kilometre uzunluğunda olan bölünmüş yol ağının 29 bin kilometreye çıkarıldığını hatırlatan Karaismailoğlu, "2053'e geldiğimizde ise bölünmüş yollarımız 38 bin kilometreyi aşacak. Yol vermeyen vadileri viyadüklerle dağları tünellerle aştık. Yol güvenliğini sağladık; insanımızın malını, her şeyden önemlisi de canını koruduk. Ayrıca 3 bin 665 kilometre bölünmüş yol inşaatımız da devam ediyor. Ayrıca 458 kilometre uzunluğunda 127 kara yolu tüneli, 80 kilometre uzunluğunda 488 köprü ve viyadük inşa ediyoruz. 'Türkiye Yüzyılı'nın işaret fişeği olacak 2023 yılında; 93 kilometresi otoyol olmak üzere 401 kilometre bölünmüş yol, 34 kilometre tünel, 24 kilometre köprü ve 1378 kilometre bitümlü sıcak karışım kaplama yol yapmayı planlamaktayız. Bu hedeflerle 2023 yılı sonunda 3 bin 726 kilometresi otoyol olmak üzere toplam bölünmüş yol ağımızı 29 bin 392 kilometreye, köprü ve viyadük uzunluğunu 771 kilometreye, tünel uzunluğumuzu ise 720 kilometreye ulaştıracağız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak CAN
2023-01-17 15:44:03

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