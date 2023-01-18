Sarıgül: Savunma sanayisine dil uzatılmasını doğru bulmam



Sarıgül: Savunma sanayisine dil uzatılmasını doğru bulmamTÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Bugün savunma sanayisinde attığımız adımlar ve başarılar ortadadır. Hiçbir siyasi parti genel başkanının savunma sanayisine dil uzatmasını doğru bulmam" dedi.TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kırıkkale F Tipi Kapalı Cezaevi'ni ziyaret etti. Sarıgül çıkışta yaptığı açıklamada, 9 Nisan'dan bu yana hükümlü ve tutuklular için af çağrısında bulunduğunu belirterek, "Af talebimiz siyasi bir talep değil, tamamen vicdani bir taleptir. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında özellikle kardeşlik hukuku için, toplumsal barış için af çıkarılmasını talep ediyoruz. Af kapsamının, kadın cinayetleriyle, çocuklarla ilgili özellikle devletimize karşı işlenmiş suçlarla ilgili suçların, af dışında olması bizim için son derece önemlidir. Bütün siyasi partilere sesleniyorum; özellikle seçim malzemesi yapmayalım affı. Af konusu vicdani bir konu olsun. `Seçimden sonra affı çıkarırız´, mantığını doğru mantık olarak bulmayız" ifadelerini kullandı.'SAVUNMA SANAYİSİ BİR NOKTADA'

Siyasi parti genel başkanlarının ne konuştuklarının bilincinde olması gerektiğine işaret eden Sarıgül, "Sağlıkla, eğitimle, sanayiyle, tarımla ve hayvancılıkla ilgili eleştirilerinizi veya görüşlerinizi söyleyebilirsiniz; ama bugün savunma sanayisindeki attığımız adımlar ve başarılar ortadadır. Hiçbir siyasi parti genel başkanının savunma sanayisine dil uzatmasını doğru bulmam. Siyasi parti genel başkanı olarak savunma sanayisi konusunda özellikle İHA konusunda büyük başarı elde eden savunma sanayimizi kutluyorum. Tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Mustafa Sarıgül, daha sonra Kırıkkale'de esnaf ziyaretinde bulundu. (DHA)Görüntü dökümü:Sarıgül'ün konuşmasıGenel ve detayHaber-Kamera: Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2023-01-18 15:40:53



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