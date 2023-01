Zabıta memuru tartışmada bıçaklandı, hastanede kurtarılamadı 

Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE Belediyesi'nde zabıta memuru Hamdi Biçer (31), 4 kişiyle aralarında çıkan tartışmada bıçaklanırken, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, gece Çalılıöz Mahallesi'ndeki parkta meydana geldi. Belediyede zabıta memuru Hamdi Biçer, görevde olmadığı sırada parkta Y.E.Y., H.K., N.Y. ve B.Y. ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Biçer, göğüs, karın ve sırt bölgelerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hamdi Biçer, sağlık ekiplerince ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Biçer, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olaya karışan 4 kişi de gözaltına alındı. Şüphelilerden H.K., Biçer'i bıçakladığını itiraf etti.

Hamdi Biçer için Kırıkkale Belediyesi önünde tören düzenlendi. Biçer'in cenazesi, törenden sonra Yuva Mezarlığı'nda toprağa verildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

