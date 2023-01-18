Doktoru silahla tehdit eden muhtara tutuklama

Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, hastanede babasıyla ilgilenilmediği iddiasıyla doktoru tabanca ile tehdit eden köy muhtarı Kerem Dağ (30) tutuklandı.
Olay, dün Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde meydana geldi. Keskin ilçesine bağlı Müsellim köyünün muhtarı Kerem Dağ, kalp rahatsızlığı şikayetiyle babasını hastaneye götürdü. Dağ, babasıyla ilgilenmediği iddiasıyla doktor Dilek A.Z. ile tartışma yaşadı. Güvenlik görevlisi F.G. de olaya müdahale etti. Dağ, üzerinde bulunan tabancayı çıkarıp, doktor ve güvenlik görevlisine tehditte bulundu. Dilek A.Z., 'beyaz kod' ile durumu polise bildirdi. Kerem Dağ, hastaneye sevk edilen polis ekiplerince gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dağ, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN
2023-01-18 17:09:35
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