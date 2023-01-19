Çoban Resul, bakanlığın projesiyle liseli oldu



Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, ortaokulu bitirdikten sonra çobanlık yapmaya başlayan Resul Aktepe (17), Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Eğitimle Yeniden Buluşma' projesi ile açık liseye kaydoldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 12 yıl zorunlu eğitim kapsamında olup, okula devam etmeyen çocuklara yönelik çalışma yaptı. Kırıkkale nüfusuna kayıtlı Resul Aktepe'nin, ortaokuldan sonra lise eğitimine başlamadığı ve Kalecik'in Samanlık Mahallesi'nde çobanlığı yaptığı belirlendi. İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu ile Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet Süreyya Kılıç, Resul Aktepe ile ailesini ziyaret etti. Resul Aktepe'yi okula dönmeye ikna eden Telefoncu, ders kitapları, çanta ve forma hediye ettikten sonra açık liseye kaydettirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Telefoncu, 'Eğitimle Yeniden Buluşma' projesini anlatarak "Kırıkkale'de tüm çocuklarımızın eğitimle buluşması için yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlimizde ortaöğretimde okullaşma oranı yaklaşık yüzde 98'lerde. Temel eğitimde ise bu oran yüzde 99'larda. Kırıkkale'de zorunlu eğitim çağında olup, çeşitli nedenlerle eğitime devam edemeyen 313 çocuğumuz olduğunu tespit ettik. Bu çocukların eğitim ve öğretimin içerisine alınması için kapı kapı, köy köy geziyoruz. Hedefimiz; zorunlu eğitim çağında olup, öğrenimine devam edemeyen hiçbir çocuğumuzun kalmaması. Bakanımızın da bu konuda çok net talimatı var. Bu anlamda yakın köylerimizden birine geldik ve Resul'ümüzü bulduk. Bu çocuklarımızı sistemin içerisine dahil ediyoruz. İnşallah eğitimsiz çocuğumuz kalmayacak" dedi.

Resul Aktepe de İl Milli Eğitim Müdürü Telefoncu'ya teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak Can

2023-01-19 17:03:43



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