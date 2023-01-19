İş merkezinin 3'üncü katından düşen mimar kurtarılamadı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor



Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, iş merkezinin 3'üncü katından düşen mimar Mustafa Çelikkol (68), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Zafer Caddesi'ndeki 4 katlı iş merkezinde meydana geldi. 3'üncü kattaki mimarlık ofisinde çalışan Mustafa Çelikkol, pencereden caddeye düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Çelikkol, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 3 çocuk babası Çelikkol'un cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Polis, olayın kaza mı yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2023-01-19 17:16:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.