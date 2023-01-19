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Kırıkkale'de, EDS direğine çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı

DHA

Kırıkkale'de, EDS direğine çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı


Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğine çarptı. Araçta sıkışan sürücü ağır yaralandı.
Kaza, saat 20.30 sıralarında Kırşehir-Kırıkkale karayolu İl Tarım Müdürlüğü kavşağında meydana geldi. A.E. (61) yönetimindeki 71 FE 506 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak EDS direğine çarptı. Kazada sürücü araçta sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN
2023-01-19 22:52:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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