

Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALEKırşehir kara yolu, bölgede etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle TIR ve kış lastiği olmayan araçlara çift yönlü olarak kapatıldı.

Kırıkkale'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı özellikle Keskin ilçesi ve Hasandede köyü çevresinde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle KırıkkaleKırşehir kara yolu tamamen karla kaplandı. Karayolları ekipleri bölgede tuzlama çalışması yaparken, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri TIR ve kış lastiği olmayan araçların geçişlerine izin verilmedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2023-02-06 14:21:07



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.