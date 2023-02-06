Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALEKırşehir kara yolu, bölgede etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle TIR ve kış lastiği olmayan araçlara çift yönlü olarak kapatıldı.
Kırıkkale'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı özellikle Keskin ilçesi ve Hasandede köyü çevresinde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle KırıkkaleKırşehir kara yolu tamamen karla kaplandı. Karayolları ekipleri bölgede tuzlama çalışması yaparken, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri TIR ve kış lastiği olmayan araçların geçişlerine izin verilmedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN
2023-02-06 14:21:07
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