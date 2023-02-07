Öğretmen kızının yanına gittiği Hatay´da depremde yaşamını yitirdi

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Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde Hatay´da yaşamını yitiren Mehmet Ova (75), memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi. Ova´nın bir süre önce, enkazdan yaralı kurtarılan öğretmen kızı Meral Ova´nın yanına gittiği belirtildi.

Hatay'ın Belen ilçesi Sarımazı Mahallesi'ndeki Dede Korkut Sitesi, depremde yıkıldı, Mehmet Ova ile öğretmen kızı Meral Ova enkaz altında kaldı. Meral Ova, depremin ardından bölgeye giden yakınları tarafından yaralı olarak çıkarıldı, babası Mehmet Ova'nın ise cansız bedenine ulaşıldı.

Mehmet Ova'nın cenazesi, yakınları tarafından memleketi Kırıkkale'ye getirildi. Ova'nın cenazesi, öğle namazı sonrası Nokta Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Yahşihan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Mehmet Ova'nın bir süre önce Kırıkkale'den kızının yanına gittiği belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2023-02-07 16:12:47



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