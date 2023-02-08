Biriktirdikleri umre parasını depremzedeler için bağışladılar



Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de imam Ahmet Taş ve öğretmen 2 kızı, umreye gitmek için biriktirdikleri 84 bin TL'yi depremzedeler için Türkiye Diyanet Vakfı Kırıkkale Şubesi'ne bağışladı.

Kırıkkale'nin Yukarımahmutlar köyü imamı Ahmet Taş ve 2 öğretmen kızı, umreye gitmek için biriktirdikleri 84 bin TL'yi, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen deprem bölgelerine göndermek için Türkiye Diyanet Vakfı Kırıkkale Şubesi ile iletişime geçti. Yetkililerle görüşen imam Taş, kızı Rabia Taş ile birlikte vakfa giderek biriktirdikleri umre parasını depremzedeler için bağışladı.

'EN KOLAYI PARA VERMEK'

Ahmet Taş, iki yıldır kızlarıyla birlikte maaşlarından artan paraları umreye gitmek için biriktirdiklerini belirterek, "Toplamda 84 bin TL biriktirdik. O sırada deprem olunca, parayı deprem bölgesine göndersek. diye düşündüm ve çocuklara söyledim. İlk önce kararsız kaldık. Sonra 11 yaşındaki oğlum rüyasında, 'Baba bu akşam deprem bölgesine gidiyorsun ve oradan 3 tane çocuk alarak geliyorsun' deyince düşünecek bir şey yok, dedik. Bunun üzerine en kolayı para vermek diye düşündük. Enkazdan çıkan yaralıları ve koşturan insanları görünce biz en kolayını yapmış oluyoruz" dedi.

Ahmet Taş'ın Erzurum'da öğretmenlik yapan kızı Rabia Taş ise, "Yarıyıl tatili dolayısıyla ailemin yanına gelmiştim. 2 senedir umreye gitmek için para biriktiriyorduk. Aslında geçen yıl gitme girişiminde bulunduk ama nasip olmadı. Umreye gitmeyi çok istiyorduk ancak bizimki istekti, deprem bölgesindeki vatandaşların ise yaşama ihtiyaçları var. Bu yüzden paralı oraya gönderelim, dedik. Bizim elimizden gelen buydu. Keşke daha fazla yapsak. Malımızla değil de oraya gidip bedenen yapabilseydik. Allah onlara yardım etsin" diye konuştu. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2023-02-08 13:34:32



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