Depremde hayatını kaybeden 3 kişi Kırıkkale'de toprağa verildi



Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)HATAY´da, deprem felaketinde enkaz altında kalıp hayatını kaybeden özel harekat polisi Şaban Gümüşbaş, öğretmen Rumeysa Atar ve Yağız Alp Kırç (7) memleketleri Kırıkkale'de toprağa verildi.

Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği Hatay'ın Antakya ilçesinde çöken apartmanın enkazından özel harekat polisi Şaban, eşi Ayşe ve küçük oğlu Miraç Gümüşbaş'ın cansız bedenleri çıkarıldı. Ayşe ve Miraç Gümüşbaş'ın cenazeleri Şanlıurfa'ya gönderilirken, Şaban Gümüşbaş'ın cenazesi Kırıkkale'de toprağa verildi. Nur Camisi'nde öğle düzenlenen cenaze töreninde Şaban Gümüşbaş'ın babası Mehmet, annesi Saadet ve kız kardeşi Demet Gümüşbaş, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Törene İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut da katıldı. Şaban Gümüşbaş'ın cenazesi, öğle kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Antakya'da Cumhuriyet Mahallesi'nde yıkılan Vakıflar Apartmanı'nın enkazından çıkarılan öğretmen Rumeysa Atar için ise Etiler Mahallesi Bülenthan Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Rumeysa Atar'ın cenazesi, Yuva Mezarlığı'nda toprağa verildi. Rumeysa Atar'ın, deprem sırasında ilk olarak eşi ve çocuğunun dışarı çıkmasını sağladığı, kendisi çıkacağı sırada apartmanın yıkıldığı ve enkaz altında kaldığı öğrenildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yıkılan evlerinin enkazında yaşamını yitiren Yağız Alp Kıraç da Selim Özer Mahallesi'ndeki Selimiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Yuva Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kıraç'ın babası, annesi ve kardeşinin enkazdan yaralı olarak kurtuldukları belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak Can

2023-02-08 16:12:03



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