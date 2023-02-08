Hatay'da enkazda kalan anne ve 2 çocuğu, Kırıkkale'de defnedildi



Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)HATAY'da depremde yıkılan binanın enkazında kalan Ayşe Aksan (49) ve çocukları Sevim (25) ile Alperen (20) Aksan, Kırıkkale'de toprağa verildi.

Antakya ilçesindeki Armağan Apartmanı'nın enkazında kalan özel harekat polisi Mikail Aksan, aramakurtarma çalışmalarında yaralı çıkarıldı. Eşi Ayşe Aksan ve çocukları Sevim ile Alperen Aksan'ın ise cansız bedenlerine ulaşıldı. Anne ve çocuklarının cenazeleri, memleketleri Kırıkkale'ye getirildi. İkindi vakti Nur Camisi'ndeki cenazede ailesini uğurlayan Mikail Aksan, eşi ve çocuklarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Cenazeye Aksan ailesinin yakınları, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, siyasi parti il başkanları ve birçok kişi katıldı. Anne Aksan ve çocuklarının cenazeleri, kılınan namazın ardından Yuva Mezarlığı'nda toprağa verildi. DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2023-02-08 17:38:45



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