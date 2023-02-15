Deprem bölgesinde görevli MEB AKUB ekibinin midibüsü devrildi: 13 yaralı 

Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin etkilediği Malatya'da görev alan, Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekibini taşıyan midibüs, Kırıkkale'de şarampole devrildi. Kazada 13 kişi, yaralandı.
Kaza, saat 05.30 sıralarında, KırıkkaleKırşehir yolunun 31'inci kilometresinde meydana geldi. Malatya'dan dönen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BH 6693 plakalı midibüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, depremin vurduğu Malatya'da görevli MEB AKUB ekibinden Gamze K. (27), Harun H. (30), Zekai Y. (50), Kübra D. (31), Aynur Nejla Y. (53), Mustafa A. (55), Bayram M. (49), Uğur K. (51), Fedai A. (48), Kadir T. (35), Osman B. (43), Çağlar Ç. (33) ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN
2023-02-15 10:54:53
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