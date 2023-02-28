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Motosiklet tutkunu profesörün öldüğü kazada kamyon şoförü serbest

DHA

Motosiklet tutkunu profesörün öldüğü kazada kamyon şoförü serbest


Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Recep Şahin (45) motosikletiyle kamyonete çarparak hayatını kaybetti. Şahin, dün toprağa verilirken, kaza ile ilgili gözaltına alınan kamyon sürücüsü ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 
Kaza, önceki gün Kırıkkale-Kayseri kara yolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Motosiklet tutkunu olan Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü'nde öğretim üyesi Prof. Dr. Recep Şahin, 71 ACN 658 plakalı motosikletiyle gezmeye çıktı. Şahin, Kırıkkale yönüne giderken önde seyir halinde bulunan S.T.'nin kullandığı 71 DS 116 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikleti, kendisi ve kaskı yolda metrelerce savrulan Şahin, ağır yaralandı. Çağrılan ambulansla Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olan Şahin, dün Kırıkkale'de cenaze töreni ardından toprağa verildi.
Kazanın ardından kaçan kamyonet sürücüsü S.T., polisin yaptığı araştırma sonucu Hasandede köyünde yakalandı. Gözaltına alınan S.T. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan kazayla ilgili görgü tanığı İ.O.'nun ifadesi de alındı. İ.O, motosiklet sürücüsünün sağ şeritte giderken öndeki kamyonetin arkasına çarpıp, savrularak, sağ şeride düştüğünü belirtti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak CAN
2023-02-28 13:00:03

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