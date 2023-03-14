

Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'nin Karakeçili ilçesinde, tomruk yüklü TIR ve kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, gece KırıkkaleKonya yolu Karakeçili kavşağında meydana geldi. Musa K. yönetimindeki 37 ABH 481 plakalı çekici ve 37 ABH 482 dorse plakalı TIR ile Halil İbrahim A.'nın kullandığı 46 AEH 136 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle TIR, yol kenarındaki tarlaya devrilirken, tomruklar da etrafa saçıldı. Kazada sürücüler ile Elem K., Alperen K. ve Zeki T. yaralanırken, kamyonette bulunan Şaziye Akbaş ise hayatını kaybetti. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2023-03-14 15:15:13



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