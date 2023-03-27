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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kasapoğlu, Kırıkkale´de depremzedelerle iftar yaptı

DHA

Bakan Kasapoğlu, Kırıkkale´de depremzedelerle iftar yaptı


Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kırıkkale'deki kız öğrenci yurdunda barınan depremzede vatandaşlarla iftar yaptı.
Bakanlığa bağlı Kırıkkale Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nda depremzede vatandaşları ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, iftar programına katıldı. Burada depremzedelerle bir süre sohbet eden Bakan Kasapoğlu, afette yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi. Kasapoğlu, "Hepimiz çok zor süreçler yaşadık. Art arda yaşadığımız depremler, depremlerde kaybettiklerimiz, yaralananlar ve mağdur olanlar var. Hakikaten büyük bir acı ama bu acıları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki sürede de birlikte savacağız. Yaralarımızı birlikte toparlayacağız. Daha iyi ve mutlu olma adına hep birlikte çalışacağız. Bu yurtlar öğrenciler için yaptığımız yerler ama gerektiğinde bu milletin evlatlarına ev sahipliği yapan yurtlar bugün de sizleri ağırlıyor. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız deprem bölgesindeki konutların temellerini atmaya başladı. İnşallah onlar da kısa sürede yükselecek ve sağlam, güvenli mekanları sizlerle buluşturmuş olacağız. Ramazan mübarek bir ay, mukkaddes bir iklim. Bu iklimi paylaşmak, dayanışmak demektir. Sizler de bugün sofralarınızda bizleri ağırladınız. Devlet ve hükümet olarak tüm kurum ve kuruluşlarımızla yanınızdayız. Gençlik ve Spor Bakanlığı tüm ekipleriyle emrinizde ve olmaya da devam edeceğiz" dedi.
Bakan Kasapoğlu, iftar sonrası yanına gelen ve milli takım forması isteyen iki depremzede çocukla fotoğraf çekindikten sonra çocuklara milli takım forması sözü verdi. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Kırıkkale Burak CAN
2023-03-27 22:10:04

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