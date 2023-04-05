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Karaismailoğlu: 1.4 milyon vatandaşımız hızlı trenle seyahat etme imkanına kavuşacak

DHA

Karaismailoğlu: 1.4 milyon vatandaşımız hızlı trenle seyahat etme imkanına kavuşacak


Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kırıkkale´de T-15 Tünelinde açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu, pek çok ilke imza attıkları AnkaraSivas Hızlı Tren Hattı'nın açılışını Ramazan Bayramı'ndan sonra yapmak için yoğun bir mücadele verdiklerini belirterek, "Projeyle, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas illerimizi de hızlı tren konforuyla tanıştıracağız. 1.4 milyon vatandaşımız hızlı trenle seyahat etme imkanına kavuşacak" dedi.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde AnkaraSivas Hızlı Tren Hattı güzergahında bulunan T-15 Tünelinde açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle milletçe çok zor günler geçirdiklerini söyledi. Depremin sebep olduğu izleri hızla ortadan kaldırdıklarını, açılan yaraları hızla iyileştirdiklerini söyleyen Karaismailoğlu, "Cumhurbaşkanımız liderliğindeki Türkiye her türlü zorluğu aşabilecek güçtedir. O nedenle depremzedelerimizin yaralarına merhem olmayı da ülkemizin geleceğini aydınlatmayı da en hızlı ve doğru biçimde sürdüreceğiz. Bir yandan afet bölgesini ihya edecek, diğer yandan başladığımız projelerimizi planlamamıza uygun biçimde birer birer milletimize sunacağız. Hızlı tren hatları yapıyoruz, köprüler yapıyoruz, tüneller yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
'ANKARAYOZGAT ARASI 1 SAATE İNECEK'
Bakan Karaismailoğlu, AnkaraSivas Hızlı Tren Projesi hakkında detayları paylaşarak, "Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattımız da ülkemiz ve milletimizin sabırsızlıkla beklediği dev projelerimizden biri. Artık açılışına günler kaldı. 400 kilometre uzunluğundaki AnkaraSivas Hızlı tren hattımız Edirne'den Kars'a uzanan doğubatı hızlı demiryolu koridorunun önemli bir parçası olacak. Projeyle Kırıkkale, Yozgat ve Sivas illerimizi de hızlı tren konforuyla tanıştıracağız. 1.4 milyon vatandaşımız hızlı trenle seyahat etme imkanına kavuşacak. AnkaraSivas arasındaki mesafeyi 603 kilometreden 400 kilometreye düşürecek. 12 saat olan seyahat süresi 2 saate, Ankara-Yozgat arası 1 saate inecek. Hattımızda, Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli ve Sivas olmak üzere 8 istasyon var" diye konuştu.
'HIZLI TREN HATTI AÇILIŞIMIZI RAMAZAN BAYRAMI ERTESİNDE YAPMAK İÇİN YOĞUN BİR MÜCADELE VERİYORUZ'
Proje genelinde çok önemli mesafeleri geride bıraktıklarını, zor bir coğrafya üzerinde yapılan projede 66 kilometrelik 49 tünel, 27 kilometre uzunluğunda 49 viyadük bulunduğunun altını çizen Bakan Karaismailoğlu, "Türkiye'ye kazandırdığımız pek çok eserde olduğu gibi burada da pek çok ilke imza attık. Projenin en uzun tünelini 5 bin 125 metreyle Akdağmadeni Bölgesi'nde, en uzun demiryolu viyadüğünü ise 2 bin 220 metreyle Çerikli/ Kırıkkale'de inşa ettik. 89 metre yükseklikle Türkiye´nin en yüksek ayağa sahip demiryolu viyadüğünü de Elmadağ´da inşa ettik. Hızlı tren hattında ilk defa yerli ray kullanarak toplam 1676 kilometre ray serimi yaptık. 138 kilometre beton yolla tünellerde ilk balastsız yol, yani beton yol uygulamasına imza attık. Projenin 315 kilometrelik BalışeyhSivas kesiminde test ve sertifikasyon işleri de dahil olmak üzere tüm çalışmaları daha önceden tamamlamıştık. Şu anda 78 kilometrelik KayaşBalışeyh arasındaki faaliyetlerimiz devam ediyor. KayaşSivas arası altyapı işlerinin tümünü bitirdik. Üstyapı, elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmalarında da son aşamaya geldik. AnkaraSivas Hızlı Tren Hattı açılışımızı Ramazan Bayramı ertesinde yapmak için yoğun bir mücadele veriyoruz" dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kırıkkale Burak CAN
2023-04-05 20:50:44

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