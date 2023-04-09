Hasta taşıyan ambulans kamyonete çarpıp alev aldı: 5 yaralı

Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'nin Balışeyh ilçesinde, kamyonete arkadan çarpan ambulans şarampole devrilip alev aldı. Ambulanstaki 1'i hasta 4 kişi yaralı olarak kurtarılırken, kamyonet sürücüsü de kazada yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde KırıkkaleSamsun karayolu İzzettin köyü yakınlarından meydana geldi. Ümit U. yönetimindeki 71 ACC 405 plakalı ambulans, Ferdi A.'nın kullandığı 06 FA 3128 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet takla atarken, ambulans ise şarampole devrilerek devrilip, alev aldı. Ambulans şoförü Ümit U. ile hasta Abidin G. ve hemşireler Olcay Y. ile Elif Y., yanan araçtan çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Kazada sürücüler Ümit U. ve Ferdi A. ile hasta Abidin G., hemşireler Olcay Y. ve Elif Y., yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan ambulansı kısa sürede söndürürken, araç ise kullanılamaz hale geldi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla, ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN
2023-04-09 20:36:02
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