Kırıkkale'de husumetliler arasında silahlı kavga: 2 yaralı



Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada birbirlerine tabancayla ateş eden 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Millet Bulvarında bulunan bir iş yerinin önünde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan S.Ş. ve H.B., karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ş. ile H.B. üzerlerinde bulunan tabancayla birbirlerine ateş etti. S.Ş. ve H.B. vücutlarına isabet eden kurşunla yaralandı. Yaralı H.B.'nin kendi imkanları ile olay yerinden ayrılarak hastaneye gittiği öğrenilirken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı S.Ş. de sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2023-04-09 20:40:14



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