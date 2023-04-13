Yeni taşındığı evin balkonundan düşüp öldü

Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, Birsen Muratoğlu (58) yeni taşındığı evin balkonunu temizlerken 6'ncı kattan düşerek hayatını kaybetti.
Olay, saat 14.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi 748´inci Sokak'ta meydana geldi. 6 katlı apartmanın en üst katındaki yeni taşındığı evin balkonunu temizleyen Birsen Muratoğlu, dengesini kaybederek zemine düştü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Muratoğlu, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Birsen Muratoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak Can
2023-04-13 16:02:38
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