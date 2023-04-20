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'KİLİT KAVŞAK' KIRIKKALE'DE BAYRAM TRAFİĞİ BAŞLADI

DHA

'KİLİT KAVŞAK' KIRIKKALE'DE BAYRAM TRAFİĞİ BAŞLADI


Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)ULAŞIMDA 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı tatili öncesinde trafik yoğunluğu başladı.
Kırıkkale'de, 43 şehrin geçiş noktasında yer alan Ankara-Kırıkkale yolunda bayram tatiline çıkanlar yoğunluk oluşturmaya başladı. Akşam saatlerine doğru yoğunluk daha da arttı. Zaman zaman kazaların da meydana geldiği yolda polis ve jandarma ekipleri, ulaşımın aksamaması için kavşakların bazılarını dönüşlere kapattı. Kontrol noktalarında denetimler artırıldı. Ekipler ayrıca sürücülere, emniyet şeridi ihlali yapmamaları yönünde uyarılarda bulundu.(DHA)Görüntü Dökümü:
-Kilit Kavşak´tan trafik görüntüleri
-Jandarma ekiplerinin uygulamaları
-DetaylarDHA-Gündem Türkiye-Kırıkkale Burak CAN
2023-04-20 01:26:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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