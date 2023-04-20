'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram yoğunluğu



Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)RAMAZAN Bayramı tatili için yola çıkanlar, ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, yoğunluk oluşturdu.

Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenler dün akşamdan itibaren yola çıktı. Sürücüler, 43 ilin geçiş noktasında yer alan Kırıkkale'de yoğunluk oluşturdu. Ankara-Kırıkkale yolunda öğle saatlerinden itibaren yoğunluk arttı, uzun araç kuyrukları oluştu. Yolda zaman zaman kazalar da meydana geldi. Polis ve jandarma ekipleri, ulaşımın aksamaması için kavşakların bazılarını dönüşlere kapattı. Ayrıca ekipler sürücüleri emniyet şeridi ihlali yapmamaları yönünde uyardı. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2023-04-20 16:34:13



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