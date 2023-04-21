Akraba aileler arasındaki arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı



Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'nin Karakeçili ilçesinde, tarla anlaşmazlığı bulunan akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kırıkkale-Kulu karayolu kenarında bulunan ekin tarlasında meydana geldi. Sefa Keçeli (35), hayvanlarını tarlasından geçirdikleri iddiasıyla akrabaları Mustafa Keçeli (60) ve Samet Keçeli (20) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine, Sefa Keçeli üzerinde bulunan tabanca ile Samet Keçeli'ye ateş açtı. Bu sırada yaşanan arbedede silahı alan Samet Keçeli de aynı silahla Sefa Keçeli ve Serkan Ertuğrul Keçeli'yi (23) yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına yaralılardan Sefa Keçeli, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybederken, Serkan Ertuğrul Keçeli'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Şüpheliler; Mustafa Keçeli ve Samet Keçeli ise polis tarafından gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden Sefa Keçeli'nin infaz koruma memuru olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2023-04-21 23:47:06



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