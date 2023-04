Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Prof. Dr. Bilge Yılmaz, inşallah ekonomimizi yönetecek. Kendisi ABD'de dünyanın bir numaralı üniversitesinde finans dersi veriyor" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Kırıkkale'de milletvekili adaylarını halka tanıttı. Akşener, seçim otobüsü üzerinden Cumhuriyet Caddesi üzerine toplanan vatandaşlara da hitap etti. Akşener, insanları 'şucu bucu' diye ayırmayı reddettiklerini söyledi. İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz'ı Kırıkkaleli vatandaşlara tanıtan Akşener, "Prof. Dr. Bilge Yılmaz, inşallah ekonomimizi yönetecek. Kendisi ABD'de dünyanın bir numaralı üniversitesinde finans dersi veriyor. Ama ne yapmış biliyor musunuz? Vatandaşlık almamış. Bu arkadaşımız hala Türk vatandaşı. Amerikan vatandaşı olmamış. Iğdır'dan yola çıkmış bir ailenin oğlu. Gencecik kızların ve oğulların hiçbir sınavda haksızlığa uğramadığı bir dönemden geliyor. Ama siz her sınavda haksızlığa uğruyorsunuz" ifadelerini kullandı.

'EMEKLİ MAAŞI' AÇIKLAMASI

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL olmasına karşılık, bazı emekliler arasında hak kaybı olduğunu ifade eden Akşener, "4 bin 500 lira, 5 bin 500 lira emekli maaşı alındığı anda; 6 bin 500 lira, 7 bin 500 lira emekli maaşı alanın maaşına hiçbir şey konmadı. Bütün emekli maaşları 7 bin 500 lira oldu. Bunu niye anlatıyorum? Bunu da 21 gün sonra biz çözeceğiz inşallah" dedi.

'100 BİN ÖĞRETMENİMİZ ÖĞRENCİLERİNE KAVUŞACAK'

Akşener, öğretmen atamalarına ilişkin, "100 bin öğretmenimiz öğrencilerine kavuşacak. Bütün köy okullarını yeniden açacağız. Dolayısıyla o okullarda öğretmenler olacak. O taşımalı maşımalı eğitim, köylerin bütün her şeyini ortadan kaldırdı. Mecburen şehre taşındı bütün gençler. Köy okullarıyla beraber hem öğretmen gelecek hem cami canlanacak hem de tarımda veterinerinden ziraat mühendisine kadar hepsi bulunacak" diye konuştu.

'BEN ASAYİŞTEN SORUMLUYUM'

Akşener, seçimleri Millet İttifakı'nın kazanması halinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun etkili, yetkili ve icracı cumhurbaşkanı yardımcısı olacağının altını çizerek, "Herhalde ben de asayişten sorumluyum. 'Asayiş' derken çıkıntılık yapanlara, sizi üzmeye kalkanlara ve gençlerin sinirini bozanlara karşı 'asayiş' diyorum. Ama ben bedavadan oy istemem. Helal oylarınıza talibim. Bir oyunuz Kemal'e, bir oyunuz Meral'e" dedi.

Akşener ve Yavaş daha sonra CHP, Saadet, Demokrat, DEVA ve Gelecek partilerinin ortak seçim bürosunu ziyaret etti. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

