Ara tatil ve bayram süresinde 'kilit kavşak'tan 627 bin araç geçti

Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)ULAŞIMDA 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı´nın da denk geldiği ara tatil süresince toplam 627 bin 391 araç geçti.
Kırıkkale'de 43 şehrin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan yolda, 14-23 Nisan tarihleri arasında Ramazan Bayramı´nın da denk geldiği eğitim öğretim yılının ikinci ara tatili boyunca yoğun araç trafiği yaşandı. Tatil boyunca kentten 627 bin 391 araç geçti. Tatil boyunca ekipler tarafından 7 bin 751 araç kontrol edilirken, 1305 araca 1 milyon 659 bin 238 lira ceza uygulandı. Denetimlerde 86 araç trafikten menedildi, 10 sürücünün belgesine el konuldu. Kentte tatil süresince meydana gelen toplam 73 trafik kazasında 1 kişi ölürken, 53 kişi de yaralandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak CAN
2023-04-24 13:27:12
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