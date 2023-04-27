Yozgat'ta hızlı trene yoğun ilgi (2)



BİLETLER TÜKENDİ

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattının açılmasıyla birlikte bugün Kırıkkale'deki YHT garında yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar ücretsiz tren seferleriyle Ankara, Yozgat ve Sivas'a gitti. Mayıs ayı sonunu kadar ücretsiz olan tren biletlerinin tükendiği belirtildi.

Kırıkkale'den Yozgat'a giden Emre Yıldız, "Kırıkkale'ye staj işimiz ayarlamaya geldim ve şimdi tekrar Yozgat'a dönüyorum. Halkımız ve milletimiz için çok iyi bir hizmet olduğunu düşünüyorum. Bir ay süre ile seferlerin ücretsiz olması çok iyi oldu. Malum otobüs bilet fiyatları biraz pahalı, şu anda ücretsiz bir şekilde gidip-gelme imkanımız var" dedi.

Kırıkkale'den Sivas'a giden Zeynep Dinç ise, "İlk binenlerden olacağız. Hemen araştırdık ve gezmek için gideceğiz. Mutluyuz, çocuklarımızla gidip gezeceğiz. Hayırlı olsun memleketimize. Çok güzel ve olması gereken bir hizmet" ifadelerini kullandı.

Hüseyin Bedir ise, "Sivas'a gidecektim fakat yer yok. Ankara'ya gidelim dedik, onda da yer yok. 31 Mayıs tarihine kadar biletler kapalı. Gidelim diye meraklandık ama olmadı. İnşallah başka zamana" diye konuştu. (DHA)

Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)-

DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2023-04-27 16:33:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.