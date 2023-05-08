Kirişci: Arazilerini ekmeyen çiftçilerin arazisi kiralanıp, bedeli mülk sahibine ödenecek



Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Şimdi biz şunu diyoruz; 'mülk sahibi, bunun sen tapusunu elinde bulunduruyor olabilirsin ama buranın işletme hakkı sende değil. Niye? Çünkü 2 yıl bu arazide hiçbir şey yapmadın. Biz boş kalmasına gönlümüz rıza göstermiyor' diyeceğiz. Götüreceğiz, bunu kiralamak isteyenlere vereceğiz. Kira bedelini de mülk sahibinin hesabına yatıracağız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kırıkkale'nin Keskin ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen AK Parti mitingine katıldı. Bakan Kirişci, burada yaptığı konuşmada, 14 Mayıs tarihinde yapılacak seçimi, 'beka seçimi' olarak nitelendirdi. Türkiye'nin AK Parti döneminde yapılan çalışmalarla dünya gündemini belirleyen ülke haline geldiğinin altını çizen Kirişci, Türkiye'nin 21 yıl öncesine götürülmek ve kazanımlarının kaybedilmesinin istendiğini söyledi.

'BU ÜLKENİN 35 YILLIK İHTİYACINA CEVAP VEREBİLECEK DOĞAL GAZ ÇIKTI'

Kirişci, "Türkiye 100 yıllık tarihinde birçok badire atlattı. Türkiye en son şahlanışını 15 Temmuz hain darbe girişiminde gösterdi ve artık Türkiye ayağına vurulan bütün prangalardan kurtuldu. Şimdi ayağından prangalarından kurtulmuş bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve başında 21 yıldır cumhurbaşkanlığımızı, başbakanlığımızı, liderliğimizi yapan Recep Tayyip Erdoğan var. Bir anda önümüze engeller çıkmaya başladı. Engelleri aşınca baktık ki bu 780 bin kilometrekareden sonra bir de 462 bin kilometrekare Mavi Vatan var. Mavi Vatan'ı kim keşfetti? Recep Tayyip Erdoğan. Ecdat ömrünü vermiş Libya'da. Libya'ya gittiğimizde, 'bizim Libya'da ne işimiz var' dediler. Biliyorsunuz bu Mavi Vatan'la ilgili o anlaşmayı önce Libya'yla imzaladık. Bütün Avrupa ayağa kalktı, dünya ayağa kalktı. Niye? Çünkü Libya'yla aramızdaki o Mavi Vatan'ın içinde ne varsa bunları birlikte araştırma imkanı, bunun içerisindeki petrol, doğal gaz, ne varsa bunları araştırıp, inceleyip insanlarımızın istifadesine sunma konusu gündeme gelmişti. Bu ara kendi sismik gemilerimizi 4 tane, sondaj gemilerimizi 4 tane, 8 tane gemi aldık. 'Zaten olsaydı bu zamana kadar çıkardı' dediler ama ne yaptık? Biz dedik ki hayır. Bu açılan kuyuların üzerine beton döken zihniyeti biz betonla, o çamurun içerisine gömdük. Araştırmaya başladılar. Karadeniz'de. Hani duyda inanma deriz biz birbirimize. Nerede ararken doğal gaz nerede çıktı? 710 milyar metreküp doğal gaz çıktı. Bu ülkenin 35 yıllık ihtiyacına cevap verebilecek doğal gaz çıktı" dedi.

Planlı tarım vurgusu yapan Bakan Kirişci, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Tarım Kanunu Meclisten geçti. Ülkede yıllardan beri planlı tarım denilirdi. İşte planlı tarım bu, 23 Mart'ta çıkan yasada birinci önceliğimiz. Artık planlı tarımı hayata geçiriyoruz. Bazı çiftçilerimiz ÇKS'ye kayıtlı değil. Örneğin şu anda destek miktarı 57.6 milyar liraya geldi. 2002 yılında bu sadece 1.8 milyardı. Şimdi ÇKS'ye kayıtlı olmadığı için desteklerden yararlanamayan kardeşlerimize de bu destekleri vermiş olacağız. Kırsalı terk edip kente göçüyoruz. Kırıkkale'nin merkezine veya Ankara'ya veya başka kentlere. Arsalarımız, arazilerimiz boş kalıyor. Şimdi biz şunu diyoruz; 'mülk sahibi, bunun sen tapusunu elinde bulunduruyor olabilirsin ama buranın işletme hakkı sende değil. Niye? Çünkü 2 yıl bu arazide hiçbir şey yapmadın. Biz boş kalmasına gönlümüz rıza göstermiyor' diyeceğiz. Götüreceğiz, bunu kiralamak isteyenlere vereceğiz. Kira bedelini de mülk sahibinin hesabına yatıracağız." (DHA) DHA-Politika Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2023-05-08 22:43:03



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