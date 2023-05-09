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Kirişci: Arazilerini ekmeyen çiftçilerin arazisi kiralanıp, bedeli mülk sahibine ödenecek (2)

DHA

Kirişci: Arazilerini ekmeyen çiftçilerin arazisi kiralanıp, bedeli mülk sahibine ödenecek (2)


'ORMANLARIMIZI 776 KULEDEN 7/24 TAKİP EDİYORUZ'
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Keskin ilçesindeki mitingin ardından kent merkezine geçerek Kırıkkale Valiliğini ziyaret etti. Vali Vekili Ahmet Ferhat Özen'den il hakkında brifing alan Bakan Kirişçi, daha sonra Kırıkkale Üniversitesi'nde düzenlenen toplantıda tarım sektörü temsilcileri ile bir araya geldi. Kirişçi, "Ormanlarımızı 776 kuleden 7/24 takip ediyoruz. Bunların 184'ü akıllı kule. İnsan olmadan da oradan o bilgileri toplamamız mümkün" dedi.
'AVRUPA'DA İHA'LARIN YANGINLA MÜCADELESİNDE İLK ÜLKEYİZ'
Kırıkkale Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Mavi Salon'da gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kirişçi, "Özellikle orman yangınlarıyla mücadelede kullanılmak üzere 21 uçağımız var. Şu anda kendi envanterimize kayıtlı, kendi mülkümüz; 3 tane helikopterimiz, toplamda da 75 yangın helikopterimiz ve 8 İHA ile bir hava filomuz var. Orman yangınlarıyla mücadele konusunda da 4 bin 981 kara aracımız var. Arazözdür, ilk müdahale aracıdır, greyderdir, dozerdir vesaire. Bunları da belirtmekte yarar var. Avrupa'da İHA'ların yangınla mücadelesinde ilk ülkeyiz. Dünyada da Amerika'dan sonra 2'nci sıradayız. Ormanlarımızı 776 kuleden 7/24 takip ediyoruz. Bunların 184'ü akıllı kule. İnsan olmadan da oradan o bilgileri toplamamız mümkün" dedi.
Bakan Kirişci, "Evet, global dünyada ihracat da yapıyorsunuz, ithalat da yapıyorsunuz. Kalkıyorsunuz, Anamur muzunu da ihraç edebiliyorsunuz, Çikita muzunu da ithal edebiliyorsunuz. Bu 20 yıllık geride bıraktığımız periyotta 92 milyar dolar dış ticaret fazlamız var. Bu da artık ne anlama geliyor? 'Türkiye üretiyor mu, üretmiyor mu? Saman ithal ediyor mu, etmiyor mu?' laflarından, üreticilerimizin üzerindeki bu haksız söylemlerden kurtulmamız gerekir. Orman ürünleri konusunda da ciddi bir üretimimiz var" diye konuştu.
HER AİLEDEN BİR KİŞİ MUTLAKA SOSYAL GÜVENCEYE SAHİP OLACAK
Her aileden bir kişinin mutlaka sosyal güvenceye sahip olmasını temin edeceklerini söyleyen Bakan Kirişçi, "Böylelikle de kırsaldan kente göçün önlenmesi konusunda önemli bir adım atıyoruz. 'Akıllı Köy Projesi'yle bunu gerçekleştireceğiz. 'Akıllı Köy' konseptine uygun ev sahibi olmak isteyen her bir köy sakini 'İlk Evim Projesi'nde olduğu gibi, oradaki şartlar ne ise o şartlarda ev sahibi olacaklar. Şayet kendi evi var ama kırsala uygun hale getirilsin istiyor, onlara da özel finans sağlayarak bu binaların, bu yapıların değişim ve dönüşümünü gerçekleştireceğiz" ifadesini kullandı. Toplantı, Bakan Kirişci'nin konuşmasının ardından soru cevap bölümüyle sona erdi. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Kırıkkale Burak CAN
2023-05-09 00:53:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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