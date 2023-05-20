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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ankara- Kırıkkale yolunda yağmur ulaşımı aksattı

DHA

Ankara- Kırıkkale yolunda yağmur ulaşımı aksattı


Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)ANKARA ve Kırıkkale'de sağanak etkili oldu, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. AnkaraKırıkkale karayolunda da yağmur nedeniyle ulaşım aksadı.
Ankara ve Kırıkkale'de akşam saatlerine doğru sağanak etkili oldu. İki kentte de cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Suyla kaplanan bölgelerde ulaşım yavaşladı, sürücüler güçlükle ilerledi. Yağmur nedeniyle AnkaraKırıkkale karayolunun Elmadağ mevkisinde ulaşım aksadı. Yamaçtan suyla birlikte taşınan taş parçaları da yolda birikti. Kırıkkale yönündeki su ve taş parçaları nedeniyle bir TIR, yolda kaldı. Yolda uzun araç kuyruğu oluştu. Bölgeye polis ve Karayolu ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak CAN
2023-05-20 18:45:28

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