Kavga ettiği emlakçı kardeşleri tabancayla bacaklarından vurdu



Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de Selman D., para meselesi yüzünden tartıştığı emlakçı Hakan H. ve İbrahim H. kardeşleri tabancayla vurarak yaraladı.

Olay, sabah saatlerinde Nene Hatun Caddesi'nde meydana geldi. Selman D., para meselesi yüzünden husumetli olduğu emlakçılık yapan Hakan H. ve İbrahim H. kardeşlerin işyerine gitti. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Selman D., yanındaki tabanca ile Hakan ve İbrahim H.'ye ateş etti. Ardından da iş yerindeki güvenlik kamerası kaydının bulunduğu cihazı alarak kaçtı.

Bacaklarından yaralanan 2 kardeş, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Selman D. ise polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak Can

2023-05-24 12:12:50



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