Otomobil, su kanalına girdi; 1'i bebek, 4 yaralı

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Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de sürücüsünün kontrolünden çıkıp, boş olan su kanalına düşen otomobildeki 1'i bebek, 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale-Ankara kara yolunun 31'inci kilometresinde meydana geldi. Sezar Nalban´ın (37) kontrolünü yitirdiği 61 ADP 363 plakalı otomobil, yol kenarındaki boş su kanalına girdi. Kazada sürücü Nalban ile Cevdet Balık (42), Şeyma Baş (27) ve Mustafa Kemal Baş (1) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi ile Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2023-06-01 10:50:23



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