Kırıkkale'de sağanak sele neden oldu; su baskınları yaşandı, 20 küçükbaş öldü

Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Keskin ilçesi Çeritkale ve Danacı Obası köyü ile Aşağımahmutlar Mahallesi'nde su baskınları yaşandı. Sel nedeniyle Çeritkale köyündeki bir ahırı su basması sonucu 20 küçükbaş öldü.

Kırıkkale'de öğleden sonra etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Keskin ilçesi Çeritkale ve Danacı Obası köyü ile merkeze bağlı Ağaşımahmutlar Mahallesi´nde sel meydana geldi. Sel nedeniyle bazı evleri ve ahırları su basarken, Çeritkale köyünde bir ahırda bulunan 20 küçükbaş öldü. Sel suları ile dolan ev ve iş yerlerindeki suların tahliyesine belediye ekipleri yetişemeyince vatandaşlar da kendi imkanlarıyla çalışma yaptı. Aşağımahmutlar Mahallesinde ise Aile Sağlığı Merkezi´ni sel suları bastı. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı taşkında ev ve iş yerlerinde hasar meydana geldi. Yağışın ardından Keskin Kaymakamlığı, İl Özel İdare, Keskin Belediyesi İtfaiyesi ekipleri ve Kırıkkale Belediyesi ekipleri, hasar oluşan köy yollarının temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2023-06-01 20:52:46



