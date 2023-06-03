KIRIKKALE'de, 3 katlı binanın 1'inci katında çıkan yangında bir daire kullanılamaz hale geldi.Yangın, akşam saatlerinde Kurtuluş Mahallesi 737'nci Sokakta bulunan 3 katlı apartmanın 1'inci katında çıktı. Necati Akıncı'ya ait olan dairenin mutfak bölümünde, sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Komşuların durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasıyla bölgeye itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Bina sakinlerini tahliye eden ekipler, kısa sürede yangını söndürdü. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)Görüntü Dökümü:
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Yangının çıktığı apartmanın dışından görüntüler
Ekiplerin çalışmalarından görüntüler
Apartman sakinlerinin dışarda beklediği görüntüler
Genel ve detaylarHaber-Kamera: Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)-DHA-Gündem Türkiye-Kırıkkale Burak CAN
2023-06-03 00:57:31
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.