

Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)Kırıkkale'de düzenlenen Uluslararası 'Road Race Kırıkkale 2.2' bisiklet yarışları sona erdi.

Uluslararası Bisiklet Birliği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 164 kilometrelik 'Road Race Kırıkkale 2.2' bisiklet yarışlarının 2'nci gününde, Kırıkkale Millet Bahçesi önünde başlayan ilk yarışı elit erkekler kategorisinde Spor Toto CYCLING TEAM sporcusu Ahmet Örken birinci, Yunan sporcu Nikiforos Arvanitou ikinci, Konya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nden Burak Abay da üçüncü oldu.

Genç erkekler etabını ise Konya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nden Ramazan Yılmaz birinci, Spor Toto CYCLING TEAM sporcusu Emre Kaplan ikinci, Taşkent Spor Kulübünden Mustafa Said Erdemli de üçüncü oldu. Takım sıralamasında ise 'elit erkekler' kategorisinde birinci Yunanistan Milli Takımı, ikinci Spor Toto CYCLING TEAM, üçüncü de Konya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü oldu. `Genç erkeklerde´ ise Konya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü birinciliği, Taşkent Spor Kulübü ikinciliği, Spor Toto CYCLING TEAM ise üçüncülüğü elde etti.

Sporcuların madalyaları Vali Yardımcısı Mehmet Soylu, kaymakamlar ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön tarafından verilirken, `Elit erkekler´ etabı birincisi Ahmet Örken, ödül töreninde yaptığı konuşmada, dünyanın birçok ülkesinde yarışlara katıldığını ve Kırıkkale'nin de dünya standartlarında bir parkur olduğunu ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yarıştan detaylar

-Kupa töreninden görüntüler

DHA-Spor Türkiye-Kırıkkale Burak Can

2023-06-11 21:43:13



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