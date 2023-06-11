Kırıkkale'de sel sularıyla yıkılan ahırdaki 21 küçükbaş öldü

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Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'nin Keskin ilçesinde sel suları nedeniyle duvarı yıkılan ahırda bulunan 21 küçükbaş hayvan sele kapılarak öldü.

Balışeyh ilçesine bağlı Kırlangıç köyünde öğleden sonra aniden başlayan sağanak yağışın ardından köyün içerisinden geçen derenin taşması sonucu sel sularıyla bazı bahçe duvarları yıkıldı. Köydeki bazı ekili araziler ve bahçeler de sel suları altında kalarak zarar gördü. Keskin ilçesine bağlı Kevenli köyünde dağdan gelen sel suları nedeniyle duvarı yıkılan ahırda bulunan 21 küçükbaş hayvanı sele kapılarak öldü. Turhanlı köyünde de kuvvetli yağışın ardından derelerden akan sel, tarım arazilerine zarar verdi. Şiddetli sağanak Sulakyurt ilçesinde de etkili oldu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2023-06-11 23:22:26



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