Kırıkkale'de sağanak sele neden oldu; dereler taştı, ahır ve evleri su bastı

Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'nin Delice ilçesi Çerikli beldesinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, derelerin taşması sonucu bir müstakil evde çökme meydana geldi; arazileri, ahırları ve evleri su bastı.

Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesinde öğleden sonra aniden başlayan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından derelerin taşması sonucu sel suları nedeniyle müstakil bir evde çökme meydana gelirken, bazı ekili araziler, ahırlar ve evler su altında kalarak zarar gördü. Selin ardından Delice Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, Çerikli Belde Belediye Başkanı Nuh Şahin ve AFAD İl Müdürü Abdullah Sarıçiçek evlerde incelemede bulunarak, yağıştan zarar gören vatandaşları ziyaret etti, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Birkaç haftadır yoğun bir sağanakla karşı karşıya olduklarını söyleyen Kaymakam Akköz, "Bugün ikindi vaktinde Çerikli beldemizde kuvvetli yağış meydana geldi. Belediye başkanımız ve AFAD ekiplerimizle sahayı dolaştık. Can kaybının olmaması sevindirici. Devletimiz sahada, inşallah gerekeni yapacağız. Bir evde de selden dolayı çökme meydana geldi. Allah'tan o sırada evde kimse yokmuş. Evlerde ve farklı noktalarda hasar söz konusu. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. AFAD müdürümüz de burada, hasar tespit çalışmaları sürüyor. Allah beterinden korusun diyoruz" dedi.

'BELDEDE 20'YE YAKIN AHIR, 50 CİVARINDA DA EVDE HASAR OLUŞTU'

Belediye Başkanı Nuh Şahin ise yaptığı açıklamada, "Saat 15.00 sıralarında şiddetli bir yağışla karşılaştık. AFAD'ın uyarısıyla kendi çabalarımızla önlemleri önceden almaya çalıştık. Çeşitli derelerden gelen suların birleştikleri alanlarda taşkınlar meydana geldi. Şükürler olsun can kaybımız yok. Su basan ev, ahır ve bahçelerde hasar var. Sağanağın başından beri sahada olduğumuz için hemen müdahale ettik. Dere kenarlarında genişletme yaparak taşkın olmasını önlemeye çalıştık. Hasar gören ev ve ahırların temizliğini de belediye olarak yarına kadar yapacağız. Beldede 20'ye yakın ahır, 50 civarında da evde hasar oluştu" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2023-06-12 23:02:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.