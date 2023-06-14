Kalp krizinden ölen uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)İZMİR'de kalp krizi geçirip hayatını kaybeden Uzman Çavuş Nail Yurtoğlu (33), memleketi Kırıkkale'de son yolculuğuna uğurlandı.
Foça Deniz Üssü Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Nail Yurtoğlu, İzmir'deki evinde kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi. Yurtoğlu için Kırıkkale Nur Camisi'nde öğlende cenaze töreni düzenlendi. Törene Yurtoğlu'nun ailesi ve yakınları, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut katıldı. İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Yurtoğlu'nun cenazesi, Yuva Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak CAN
2023-06-14 14:42:09
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